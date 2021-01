Monster Hunter Rise consentirà di cavalcare i mostri e combattere in sella?

Monster Hunter Rise consentirà di cavalcare i mostri e finanche di combattere altre creature restando in sella, secondo quanto riferito da un leaker su Reddit.

Protagonista oggi alle 15.00 di un evento digitale, Monster Hunter Rise potrebbe insomma introdurre una grande novità rispetto ai precedenti episodi della serie, anche se per il momento la notizia va presa con le pinze.

"A quanto pare in Monster Hunter Rise non ci saranno animali da cavalcare ma si potrà farlo con i mostri stessi e usarli per combattere altre creature", ha scritto l'utente in questione. "Si potranno usare gli attacchi del mostro per schivare e schiacciare i nemici contro un muro ripetutamente."

La fonte della notizia, tale PracticalBrush12, in realtà non è nuovo alle anticipazioni riguardanti i giochi per Nintendo Switch: aveva correttamente riportato l'esordio di Bylet e Steve in Super Smash Bros. Ultimate.

Come detto, l'annuncio di questa particolare feature potrebbe arrivare proprio oggi, durante l'evento digitale dedicato a Monster Hunter Rise che potremo vedere a partire dalle 15.00.