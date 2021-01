Super Mario 3D World, le prime informazioni Bowser's Fury arriveranno presto

Nintendo ha recentemente pubblicato il sito web ufficiale di Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Il sito in sé non dice molto di più di quello che già sapevamo, anche se anticipa che "presto" saranno diffuse nuove informazioni. Novità che saranno incentrate sull'attesa espansione del gioco, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

Nonostante Super Mario 3D World + Bowser's Fury sia la prima grande esclusiva di Nintendo in arrivo su Switch, la grande N finora è stata molto avara di informazioni. La nostra anteprima di Super Mario 3D World + Bowser's Fury mette in luce tutto quello che sappiamo finora del gioco. Peccato che quello che ancora non sappiamo riguarda proprio i contenuti inediti contenuti all'interno del "+ Bowser's Fury", la parte di gioco creata in esclusiva per Nintendo Switch.

A spazzare via qualche dubbio dovrebbe arrivare a breve il sito ufficiale di Super Mario 3D World + Bowser's Fury: al momento non troviamo nulla di particolarmente gustoso, ma dobbiamo "stare collegati per avere maggiori dettagli su questa aggiunta al gioco piena di azione". Informazioni che arriveranno, molto probabilmente, assieme alla versione completa dello stesso sito.

Il sito teaser anticipa semplicemente che gli Amiibo di Mario Gatto e Peach Gatto sbloccheranno dei power-up del gioco, da usare anche nell'inedita modalità multiplayer. Un po' pochino, visto che manca poco più di un mese all'uscita, ma per ora ci accontentiamo anche di questo.

Molto probabilmente il prossimo Nintendo Direct di gennaio svelerà qualcosa di più di questo gioco, ma al momento non ci resta che attendere.