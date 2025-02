Monster Hunter Wilds fissa una diretta per questa sera con le ultime novità prima del lancio

Un appuntamento da non perdere per i fan prima del lancio

Non è escluso che durante la diretta non arrivino anche ulteriori informazioni sul primo Title Update (la nomenclatura usata per gli aggiornamenti maggiori) previsto per la primavera, che introdurrà il Mizutsune, missioni evento e, per l'appunto, ulteriori novità ancora da svelare, nonché delle possibili correzioni e modifiche al bilanciamento previste con la patch del lancio.

A questo proposito, vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile a partire dal 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Presto sarà possibile iniziare il preload delle copie digitali su tutte le piattaforme, nel frattempo vi suggeriamo di leggere la nostra recensione del nuovo hunting game di Capcom.