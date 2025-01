Monster Hunter Wilds non è stato creato a mappa aperta apposta, è più una conseguenza

Monster Hunter Wilds - in arrivo il 28 febbraio 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S - proporrà per la prima volta un grande mondo aperto. Anche altri giochi avevano grandi mappe aperte, ma ora è stato fatto un passo in avanti.

In una intervista con IGN USA, il produttore della serie - Ryojo Tsujimoto - ha svelato che in realtà il team non ha volutamente creato un gioco "open world", ma semplicemente la grande mappa aperta di Monster Hunter Wilds è una conseguenza del tipo di gioco che il team voleva realizzare.