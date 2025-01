Il survival Atomfall si presenta con un gameplay trailer panoramico

Il video funge dunque da introduzione al gioco, presentando il suo setting post-apocalittico e le meccaniche di gioco. Per chi non lo sapesse, Atomfall ci trasporta in Inghilterra, cinque anni dopo un incidente nucleare avvenuto nel 1957 a Windscale . Tuttavia, in questa realtà alternativa questa catastrofe ha avuto conseguenze devastanti, costringendo il governo a mettere l'intera area in quarantena.

Il debutto nei negozi di Atomfall si avvicina a grandi passi e oggi il team di Rebellion ha presentato un gameplay trailer che offre una panoramica del loro sparatutto GDR in arrivo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Game Pass il prossimo 27 marzo.

Un mondo ricco di pericoli

In questo scenario ricco di pericoli e misteri, dovremo vedercela con fazioni belliche armate di robot, sette violente, dungeon pieni di creature mostruose e non solo, per scoprire la verità dietro alle cause scatenanti dell'incidente. Come spiegato dal filmato, la narrazione sarà centrale all'interno dell'esperienza offerta da Atomfall, con ogni nostra azione e le decisioni prese durante i dialoghi che plasmeranno l'avventura.

Lato gameplay durante l'avventura potremo mettere le mani su un arsenale variegato, ma procedere ad armi spianate non sempre sarà la decisione migliore, con i giocatori che dovranno gestire con una certa parsimonia le risorse a disposizione. Il mondo inoltre sarà vasto e denso di attività da affrontare, incluse numerose missioni secondarie commissionate dagli abitanti di questa zona di quarantena.

Come accennato in apertura, Atomfall debutterà su PC, console e come parte del servizio Xbox Game Pass il prossimo 27 marzo, se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutti i dettagli che conosciamo sul nuovo titolo di Rebellion.