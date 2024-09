Monster Hunter Wilds vedrà il ritorno di un mostro storico della serie, preparate il deodorante!

Capcom ha altre sorprese in serbo per i giocatori da qui al lancio di Monster Hunter Wilds. Ad esempio, poche ore fa la compagnia ha confermato con un post su X il ritorno di un mostro storico della serie, ovvero il Congalala, una belva zannuta dalle fattezze di un gorilla e che include nel suo repertorio degli attacchi a base di... uh, puzzette.

Apparso per la prima volta in Monster Hunter 2, il Congalala è caratterizzato una pelliccia rosa, un aculeo sulla testa e dei lunghi artigli affilati. Amante dei funghi, è in grado di usare un soffio velenoso o infiammato in base a cosa ha mangiato. Come già detto, può anche prendere di mira i cacciatori con le sue flatulenze che nei precedenti giochi della serie applica lo status fetore, che impedisce al cacciatore di consumare oggetti curativi, rimuovibile usando un deodorante.