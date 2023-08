Mountaintop annuncia un nuovo sparatutto tattico dagli autori di CS:GO, Halo e Overwatch

Mountaintop ha annunciato di essere al lavoro su di un nuovo sparatutto tattico sviluppato da un team che include persone che hanno realizzato giochi come CS:GO, Halo e Overwatch, ma anche Apex Legends, Battlefield e Valorant. Una squadra davvero speciale, insomma, per un'esperienza che promette di porsi come un'evoluzione del genere, andando ad agire sugli aspetti che i giocatori ritengono vitali per uno shooter PvP e confezionando un gameplay che sia al contempo immediato e difficile da padroneggiare appieno. Per il momento non è stato annunciato il nome del gioco né le piattaforme di riferimento, a parte il PC, dove il 25 e 26 agosto si terrà un primo playtest per valutare quanto fatto finora e raccogliere gli importanti feedback della community. Ci si può iscrivere cliccando qui.

Un dream team Come detto, il team di sviluppo del progetto d'esordio di Mountaintop è composto da veterani dell'industria videoludica che hanno partecipato alla realizzazione di svariati titoli di successo all'interno del genere degli sparatutto competitivi. Nella squadra troviamo infatti il game designer Mark Terrano (Age of Empires, CS:GO, Defense Grid), l'artista Richard Lyons (Uncharted, The Last of Us), il produttore Lee Horn (Apex Legends, Valorant, League of Legends), Russel Matteson (Halo) e Neill Harrison (Halo).