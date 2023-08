Pokémon Scarlatto e Violetto: i nuovi Pokémon in arrivo con i DLC, vediamone le immagini

Pokémon Scarlatto e Violetto si espanderanno con nuovi DLC, noti come La Maschera Turchese e Il Disco Indaco. Questi introdurranno varie novità, compresi nuovi Pokémon. Ora, possiamo vedere delle immagini dedicate e scoprire i primi dettagli.

Le creature in questione sono in ordine rispetto alla galleria qui sopra: Dipplin, Archaludon, una versione Paradosso di Raikou nota come Furiatonante e una versione Paradosso di Cobalion chiamata Capoferreo.

Dipplin è un Pokémon erba/drago: si tratta di un'evoluzione della linea Applin/Archaludon. Rispettando lo stile del Pokémon originale, Dipplin è sempre una mela ma questa volta caramellata. Ricordiamo poi che l'ambientazione del primo DLC, La Maschera Turchese, propone una regione dove si coltivano le mele.

Archaludon è invece l'evoluzione di Duraludon e sarà un Pokémon drago/acciaio. Duraludon è stato introdotto in Pokémon Spada e Scudo. Furiatonante e Capoferreo seguono invece lo stile di Acquecrespe e Fogliaferrea, rispettivamente forme Paradosso di Suicune e Virizion.