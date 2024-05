MultiVersus, il trailer di lancio del gioco arriva oggi alle 15.00

Il trailer di lancio di MultiVersus verrà pubblicato oggi alle 15.00: lo ha annunciato il team di sviluppo, suggerendo agli utenti di portarsi un po' di popcorn e magari di discutere in chat di ciò che vedranno nel video.

In uscita il 28 maggio, MultiVersus punta a recuperare la popolarità che aveva caratterizzato il debutto in accesso anticipato, e l'annuncio del trailer in pompa magna lascia supporre che assisteremo a qualche sorpresa.

Il brawler prodotto da Warner Bros. era infatti riuscito a superare i 20 milioni di giocatori, poi si è deciso di spegnere i server in attesa della versione finale ma nel frattempo sembra che qualcosa sia cambiato sul piano dell'entusiasmo degli utenti.