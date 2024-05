Pokémon Scarlatto e Violetto: svelato il nuovo Raid Teracristal con due Pokémon Paradosso

The Pokémon Company e Game Freak hanno svelato il prossimo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, gli eventi che permettono ai giocatori di affrontare e catturare creature rare o dotate di caratteristiche speciali. Questa volta i giocatori potranno affrontare dei Pokémon Paradosso, Peldisabbia o Spineferree, a seconda della loro versione di gioco.

Il nuovo evento si svolgerà tra il 24 e il 26 maggio, con entrambi i Pokémon che appariranno nei raid a 5 stelle. Peldissabbia, la versione Paradosso di Magneton di tipo Elettro/Terra, apparirà solo in Violetto, mentre Spineferree, la variante futuristica di Taryanitar con doppio tipo Roccia/Elettro, apparirà solo in Scarlatto. Dato che non è stato specificato, supponiamo che sarà possibile catturare questi Pokémon più volte e il loro Teratipo non sarà fisso.

Visto che siamo in tema, vi ricordiamo anche che fino al 30 giugno potrete riscattare tramite un codice promozionale un Gyaridos pensato per i match online, basato su quello del campione Melvin Keh, tramite un codice promozionale.