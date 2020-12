NieR: Automata con Tifa da Final Fantasy 7 Remake al posto di A2 grazie a una mod

NieR: Automata incontra Final Fantasy 7 Remake attraverso una mod piuttosto particolare, che sostituisce il personaggio di A2 con il modello di Tifa in versione teenager, tratta dal gioco Square Enix ma costruita sul modello della combattente creata da Platinum Games.

Il modder Kekoulis ha creato questa mod, che si presenta perfettamente in linea con la tradizione delle modifiche sostitutive per i personaggi ma presenta una scelta molto peculiare, andando a pescare un particolare personaggio che compare solo in alcuni momenti di Final Fantasy 7 Remake, ma che evidentemente per l'autore si associava particolarmente bene alle movenze e alle caratteristiche di A2 in NieR: Automata.

La giovane Tifa utilizzata per la mod è infatti quella che compare solo in alcune scene in stile flashback presenti all'interno di Final Fantasy 7 Remake, dunque non si tratta del personaggio standard utilizzabile nel corso del gioco ma della sua versione più giovane, che evidentemente si associava meglio al modello di A2.

La mod in questione è stata messa in condivisione su Nexus Mods, ma come sempre il suo download e l'installazione è a proprio "rischio e pericolo", come formula standard per quanto riguarda le mod, anche se non dovrebbe rappresentare un grosso sconvolgimento.

Il risultato di questo particolare mix è visibile nei brevi video riportato qui sotto, nei quali vengono mostrati pochi secondi di azione con il personaggio sostitutivo in questione.