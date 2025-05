Nintendo potrà bloccarvi la console, nel caso di utilizzo non autorizzato della stessa

Nintendo ha aggiornato il suo accordo di licenza (EULA) per gli Account Nintendo aggiungendo una serie di clausole davvero restrittive contro l'utilizzo non autorizzato dello stesso, arrivando addirittura a minacciare il blocco della console in caso di violazioni. Il tutto per contrastare l'emulazione e la pirateria, contro cui la casa di Mario è stata sempre molto attiva.

Maggiore severità

A essere stato modificato, è in particolare il testo relativo alla "Licenza per i Prodotti Digitali". L'accordo per gli account nel Regno Unito afferma che i prodotti digitali sono "concessi in licenza solo per uso personale e non commerciale", e che qualsiasi "uso non autorizzato di un Prodotto Digitale può rendere il Prodotto Digitale inutilizzabile". Lo stesso avviene per la versione italiana, dove troviamo scritto:

Nintendo vuole provare a rendere Nintendo Switch 2 una console più sicura

"Tutti i Prodotti Digitali registrati sull'account Nintendo e ogni aggiornamento di tali Prodotti Digitali sono dati in licenza solamente per uso personale e non commerciale sul Dispositivo utente. I Prodotti Digitali non possono essere utilizzati per altri scopi. In particolare, in assenza del consenso scritto da parte di NOE, non puoi né affittare o noleggiare i Prodotti Digitali né tantomeno dare in sublicenza, pubblicare, copiare, modificare, adattare, tradurre, decompilare, smontare o fare reverse engineering su qualsivoglia parte dei Prodotti Digitali, salvo quanto espressamente permesso dalla legge applicabile. Tale uso non autorizzato del Prodotto Digitale potrebbe risultare nell'impossibilità di usare il Prodotto Digitale."

Questa formulazione differisce leggermente da quella degli Stati Uniti, la più restrittiva in assoluto, dove possiamo leggere: "Riconosci che, in caso di mancato rispetto delle suddette restrizioni, Nintendo può rendere permanentemente inutilizzabili, in tutto o in parte, i Servizi dell'Account Nintendo e/o il dispositivo Nintendo interessato."

A titolo di confronto, ecco il testo originale (in vigore da aprile 2021): "Non ti è consentito concedere in leasing, affitto, sublicenza, pubblicare, copiare, modificare, adattare, tradurre, decodificare, decompilare o disassemblare in tutto o in parte i Servizi dell'Account Nintendo senza il consenso scritto di Nintendo, o salvo diversamente espressamente consentito dalla legge applicabile."

Il nuovo testo in vigore negli Stati Uniti è molto più specifico di quello italiano o inglese: "Senza limitazioni, accetti di non (a) pubblicare, copiare, modificare, decodificare, concedere in leasing, affitto, decompilare, disassemblare, distribuire, offrire in vendita o creare opere derivate da qualsiasi parte dei Servizi dell'Account Nintendo; (b) aggirare, modificare, decriptare, disattivare, manomettere o eludere in altro modo qualsiasi funzione o protezione dei Servizi dell'Account Nintendo, anche attraverso l'uso di hardware o software che causerebbero il funzionamento dei Servizi in modo diverso da quanto previsto nella documentazione ufficiale; (c) ottenere, installare o utilizzare copie non autorizzate dei Servizi dell'Account Nintendo; o (d) sfruttare i Servizi dell'Account Nintendo in qualsiasi modo diverso dal loro utilizzo previsto secondo la documentazione applicabile, in ogni caso senza il consenso scritto o l'autorizzazione espressa di Nintendo, o salvo diversamente espressamente consentito dalla legge applicabile. Riconosci che, in caso di mancato rispetto delle suddette restrizioni, Nintendo può rendere i Servizi dell'Account Nintendo e/o il dispositivo Nintendo interessato permanentemente inutilizzabili, in tutto o in parte."

Anche l'Informativa sulla Privacy è stata aggiornata in vista del lancio di Nintendo Switch 2. Ora, Nintendo potrà registrare video e chat vocali memorizzati sulla console per un periodo di tempo limitato, nel caso in cui venga dato il consenso a farlo per utilizzare la funzione Game Chat della nuova console (che permette di effettuare videochiamate). Si tratta di una misura mirata a sanzionare i casi di "linguaggio o comportamenti che potrebbero violare le leggi vigenti", permettendo all'azienda di rivedere gli ultimi tre minuti di registrazione. L'obiettivo è garantire un "ambiente online sicuro e adatto alle famiglie".

Insomma, Nintendo ha fatto un ulteriore passo in avanti nella lotta contro la pirateria, l'emulazione e la tossicità online. Rimane da capire se sia positivo o negativo.