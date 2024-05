NVIDIA: disponibili i nuovi driver GeForce Game Ready per Ghost of Tsushima: Director's Cut

In vista del lancio di Ghost of Tsushima: Director's Cut fissato al 16 maggio, NVIDIA ha pubblicato i nuovi driver Game Ready per le schede grafiche GeForce, per la precisione la versione 552.44.

I driver sono disponibili tramite la NVIDIA app, GeForce Experience o tramite download manuale a questo indirizzo, con tutte le istruzioni per l'installazione. La nuova versione offre anche delle ottimizzazioni per Homeworld 3.

Come confermato in precedenza, Ghost of Tsushima: Director's Cut supporterà sin dal lancio il DLSS 3, incluso il Frame Generation per le schede RTX 40 per aumentare ulteriormente le performance e il DLAA per massimizzare la qualità dell'immagine, con la possibilità di combinare entrambe per ottenere un compromesso tra le due cose. Inoltre, i possessori delle schede NDVIDA possono attivare anche NVIDIA Reflex per ridurre la ltenza di sistema e ottenere dunque una responsività maggiore in gioco.