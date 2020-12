One Piece: Pirate Warriors 4, Kozuki Oden si presenta con trailer e immagini

One Piece: Pirate Warriors 4 è destinato a espandersi ancora per accogliere Kozuki Oden, il nuovo personaggio giocabile in DLC che si presenta oggi con un nuovo trailer e alcune immagini direttamente tratte dal gioco Bandai Namco.

Kozuki Oden è il Daimyo di Kuri e il figlio del precedente shogun Kozuki Sukiyaki. Si tratta di un abile combattente specializzato nell'arma bianca: perfettamente ambidestro, padroneggia lo stile di combattimento con due spade i cui effetti sono amplificati dalla sua enorme potenza.

Kozuki Oden sarà il terzo e ultimo personaggio del terzo Character Pack di One Piece: Pirate Warriors 4. Tutti i Character Pack sono inclusi nel Character Pass o possono essere acquistati individualmente, garantendo una notevole espansione del roster di combattenti utilizzabili.

Il DLC in questione si intitola Wano Country Pack e si incentra ovviamente su personaggi e ambientazioni di Wano: verrà messo a disposizione a partire dal 17 dicembre e conterrà i tre personaggi Kin'emon, Okiku e Kozuki Oden da aggiungere al roster dei combattenti utilizzabili nel gioco.

Nel frattempo, One Piece: Pirate Warriors 4 ha raggiunto vendite per un milione di copie e prosegue la sua espansione dopo la conclusione del Character Pack 2 con Urouge.