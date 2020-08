One Piece, sexy Nami nel cosplay di lizkatzofficial

Comincia una nuova settimana, e - per vostra gioia - all'interno della nostra rubrica dedicata ai cosplay più apprezzati del momento torna una protagonista di prim'ordine: sexy Nami. Si tratta chiaramente del ben noto personaggio del manga e anime di One Piece (l'opera di Eiichiro Oda), ma in versione decisamente sensuale.

La cosplayer che ha realizzato questo lavoro è lizkatzofficial, che a voi potrebbe anche non dire nulla: ma controllando il suo profilo capirete che la sua specialità sono per l'appunto i sexy cosplay. Nami, di suo, è poi una delle protagoniste femminili più apprezzate di One Piece, assieme a Nico Robin, nonché una delle prime ad essere reclutate da Rufy Cappello di Paglia nella sua ciurma di pirati.

Troverete poco più avanti il cosplay di Nami, in una pratica immagine: potrete commentare in calce all'articolo, nell'apposita sezione, così da farci sapere cosa ne pensate. Per concludere, ricordate anche di dare un'occhiata ai cosplay più recente a tema manca e anime: ne troverete diversi, infatti, sulle nostre pagine.