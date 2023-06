Outriders a due anni dal lancio non ha ancora generato profitti

Outriders, il looter shooter multiplayer di People Can Fly, a più di due anni dal lancio non ha ancora generato dei profitti.

La conferma è arrivata dall'ultimo resoconto finanziario pubblicato dallo studio, relativo all'ultimo trimestre che si è concluso il 31 marzo, dove ha confermato che deve ancora ricevere delle royalty da Square Enix, il publisher del gioco. Nello stesso documento inoltre abbiamo appreso che il team sta lavorando a un'esclusiva tripla A per Microsoft.

Come sappiamo infatti People Can Fly inizierà a ottenere dei guadagni dalla compagnia giapponese solo nel momento in cui Outriders inizierà a generare dei profitti, ovvero i ricavi totali supereranno i costi di sviluppo e marketing, cosa che a oltre due anni dal lancio ancora non si è verificata e a questo punto c'è il rischio che non avverrà mai.

La cosa strana, come già avevamo sottolineato l'anno scorso, è che Square Enix aveva parlato di risultati superiori alle aspettative a ridosso del lancio, segno che forse le stime erano piuttosto basse o che magari le vendite hanno registrato un calo repentino subito dopo la pubblicazione e non si sono più riprese, nonostante il supporto post-lancio e il lancio lo scorso giugno dell'espansione Worldslayer.