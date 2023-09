Overwatch 2, il team ha cacciato oltre 250.000 bari e ha migliorato i sistemi di prevenzione

In un aggiornamento dettagliato pubblicato sul sito ufficiale , il team ha rivelato cosa sta facendo per affrontare i "comportamenti di disturbo e il cheating", nonché i problemi della chat e griefing "che hanno un impatto negativo su molti videogiochi multiplayer".

Blizzard afferma di aver preso "grandi misure" per scoraggiare il cheating e di aver bannato oltre 250.000 giocatori dalla pubblicazione di Overwatch 2 come parte della sua "politica di tolleranza zero verso il cheating e il botting".

Le dichiarazioni di Blizzard su Overwatch 2

Overwatch 2 cerca di bloccare sempre più bari

"Abbiamo fatto passi da gigante per scoraggiare ed eliminare i comportamenti scorretti e gli imbrogli e volevamo condividere con voi ulteriori dettagli", ha spiegato il team. "Matrice di Difesa è il nome del nostro insieme di sforzi per sedare i problemi di cheating, chat di disturbo e griefing che hanno un impatto negativo su molti videogiochi multigiocatore, tra cui Overwatch 2".

"Questi sforzi sono il frutto di una task force dedicata di sviluppatori, ricercatori ed esperti della comunità, tutti impegnati a migliorare i nostri sistemi esistenti e a trovare nuovi modi per contrastare i comportamenti di disturbo."

"Gli imbroglioni non sono mai divertenti e abbiamo una politica di tolleranza zero nei confronti degli imbrogli e del botting in Overwatch 2. Dal lancio di Overwatch 2, abbiamo individuato e bannato oltre 250.000 account per imbrogli", ha confermato l'aggiornamento.

"Stiamo continuamente perfezionando i nostri sistemi di rilevamento e prevenzione anti-cheat per rafforzare il gioco contro il cheating e il botting. Le vostre segnalazioni ci aiutano a identificare nuovi programmi di cheat e giocatori che barano, quindi continuate a segnalarceli!".

Il team ha anche rivelato i piani per migliorare la chat di testo e afferma che, indipendentemente dal filtro che si decide di utilizzare, "non è mai accettabile per nessuno indirizzare una chat per disturbare altri giocatori, indipendentemente dal linguaggio utilizzato". Di conseguenza, sta rimuovendo completamente l'opzione di chat senza filtro, in quanto "consentiva un linguaggio e delle frasi dannose che non trovano posto nella nostra comunità".

Inoltre, Overwatch 2 ha introdotto Hero Mastery, una modalità sfida gratuita.