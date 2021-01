Platinum Games: deve ancora annunciare un quarto gioco, ma sarà di scala più piccola

Vi ricordate i 4 annunci che avrebbe dovuto fare Platinum Games la primavera scorsa? Alla fine lo studio giapponese annunciò solo tre grosse novità, rinviando l'ultima per i problemi di COVID-19. Secondo Hideki Kamiya, uomo immagine dello studio, oltre che la mente dietro Bayonetta, Viewtiful Joe o Okami, il quarto progetto è ancora vivo e vegeto, ma i fan non devono aspettare qualcosa delle dimensioni degli altri tre annunci.

Il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti per Platimun Games. Lo studio si è rafforzato grazie agli investimenti di Tencent, che gli hanno consentito di espandere il suo raggio di azione. La primavera scorsa, infatti, annunciò 4 grandi novità che finirono per essere il nuovo ufficio di Platinum Games Tokyo, Project G.G., The Wonderful 101: Remastered e uno scherzo di aprile che scontentò i fan.

Per rimediare, lo studio si inventò un "bonus stage", ad oggi mai svelato. Per Kamiya lo studio sta aspettando il momento migliore per l'annuncio, ma il progetto sarà di scala più piccola. "Vogliamo svelarlo al momento giusto, ma quello che posso dire al momento è che questo progetto è sempre stato inteso come il 'Platinum Four', quindi penso che le aspettative dovrebbero essere un po' più alte. Detto questo, questo è un qualcosa sul quale abbiamo lavorato per un po'," ha detto il director.

"Volevamo fare l'annuncio un po' prima, ma poi è arrivato il Coronavirus, so che è una scusa piuttosto comune. Ma speriamo che, quando potremo iniziare a parlare del gioco, questo sia in grado di portare un sorriso sul volto dei nostri fan e fargli dire felici "adoriamo i ragazzi di Platinum!" "