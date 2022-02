Pokémon GO: al via l’evento di San Valentino con il debutto di Flabébé, Floette e Florges

Per festeggiare San Valentino tra poche ore inizierà un nuovo evento a tema su Pokémon GO, che vedrà, tra le altre cose, il debutto di Flabébé, Floette e Florges, bonus e una sfida globale per la community.

L'evento di San Valentino inizierà dalle 10:00 italiane di domani, giovedì 10 febbraio 2022 fino alle 20:000 di lunedì 14 febbraio.

Per l'occasione debutteranno in Pokémon GO Flabébé, Floette e Florges, ognuno con cinque colori diversi: rosso, giallo, arancione, blu e bianco. Flabébé può evolversi in Floette con 25 caramelle Flabébé, mentre Floette può evolversi in Florges con 100 caramelle Flabébé dopo aver ottenuto 20 cuori se scelto come compagno.

Come al solito, durante l'evento saranno attivi dei bonus, con i moduli esca che dureranno il doppio, il vostro Pokémon compagno troverà oggetti più spesso e otterrete il doppio delle caramelle da cattura.

Come accennato in apertura ci sarà anche una nuova sfida globale per la community di Pokémon GO in occasione della festa degli innamorati dalle 21:00 del 9 febbraio alle 09:00 del 15 febbraio, con l'obiettivo di inviare 70 milioni di pacchi amicizia entro tale lasso di tempo. Se l'obiettivo verrà raggiunto fino alla fine dell'evento i giocatori riceveranno il triplo delle caramelle trasferendo Pokémon.

Pokémon GO, l'immagine ufficiale dell'evento di San Valentino

Inoltre, per tutta la durata dell'evento di San Valentino di Pokémon GO potrete trasformare Furfrou forma Selvatica in quella "Taglio Cuore". Ci saranno anche due sfide collezione a tema, grazie alle quali potrete imbattervi in Frillish femmina e maschio, nonché nuovi oggetti avatar, adesivi e offerte nel negozio.

Per tutti gli altri dettagli, inclusi gli incontri in natura e nei raid, vi rimandiamo alla pagine ufficiale di Niantic con tutti i dettagli.

Rimanendo in tema, di recente Niantic ha annunciato l'arrivo di un'espansione del GCC Pokémon a tema Pokémon GO.