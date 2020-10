Pokémon GO: le uova insolite da 12Km debuttano con Bisharp e Vullaby e Sandile

L'evento autunnale di Pokémon GO è appena iniziato. In queste ore sono arrivate tantissime novità all'interno del gioco in realtà aumentata di Niantic. Per esempio hanno debuttato le Uova Insolite da 12Km, speciali uova che contengono al loro interno solo pokemon buio e veleno, ma sono arrivati anche nuovi mostri tascabili come Bisharp e Vullaby e Sandile.

Andiamo con ordine.

L'evento autunnale va dal 12 ottobre alle 7 alla stessa ora di martedì 19 ottobre. Con questo evento hanno debuttato le Uova insolite, speciali uova che potrebbero contenere Larvitar, Scraggy, Trubbish, Vullaby e molti altri Pokémon di tipo Veleno, Buio e quelli che evolvendosi si trasformano in uno di questi tipi.

Per ottenerle occorrerà sconfiggere un leader del Team GO Rocket per ricevere un Uovo insolito, poi percorrete 12 km per schiuderlo. Per schiudere le Uova riposte nelle incubatrici durante l'evento, sarà sufficiente percorrere un quarto della normale distanza.

Contemporaneamente è iniziata una nuova ricerca speciale Team GO Rocket. Il Professor Willow e i capisquadra aiuteranno a scoprire che cosa ha a che fare il Team GO Rocket con le Uova insolite e arrivare a lottare contro Giovanni. Questa sarà l'ultima ricerca speciale Team GO Rocket del 2020.

Inoltre, le reclute del Team GO Rocket adesso utilizzano nuovi Pokémon ombra come Diglett, Shellder, Slowpoke, Aerodactyl E Skarmory, mentre sembra che i leader del Team GO Rocket usino Growlithe ombra, Drowzee ombra e Omanyte ombra. Se sarete davvero fortunati, potrete catturare la versione cromatica di uno di questi Pokémon ombra. Infine, se sconfiggerete Giovanni, avrete la possibilità di catturare Mewtwo ombra.

Cosa ve ne sembra di queste novità?