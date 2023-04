Pokémon Scarlatto e Violetto: starter e versione preferiti emergono da un sondaggio

La rivista nipponica Famitsu ha effettuato un sondaggio su Pokémon Scarlatto e Violetto, dal quale emergono alcune preferenze del pubblico per quanto riguarda la versione del gioco, gli starter scelti e vari altri dettagli riguardanti il titolo per Nintendo Switch.

Si tratta di un campione ristretto, ma che statisticamente ha una certa rilevanza, almeno per quanto riguarda il pubblico giapponese. Sono stati più di 500 giocatori di genere ed età differenti, per garantire una certa varietà di giudizio e ampiezza demografica.

Per quanto riguarda la versione di Pokémon Scarlatto e Violetto, questi sono i risultati emersi:

249 hanno acquistato Pokémon Violetto

170 hanno acquistato Pokémon Scarlatto

141 hanno acquistato entrambe le versioni

La cosa dimostra dunque una netta preferenza per Pokémon Violetto, cosa che emergeva già piuttosto chiaramente anche nelle valutazioni della community attraverso vari canali.

Per quanto riguarda lo starter preferito, questi sono i risultati:

260 hanno scelto Sprigatito

167 hanno scelto Fuecoc

132 hanno scelto Quaxly

Per quanto riguarda la quantità di ore investita nel gioco, la maggior parte degli intervistati (174) hanno risposto di aver passato dalle 101 alle 200 ore in Pokémon Scarlatto e Violetto, una quantità di tempo davvero impressionante. Non stupisce dunque che la maggior parte degli intervistati abbia raccolto oltre 400 creature nel Pokédex.

Il gioco ha ottenuto in questi giorni la patch 1.3.0, mentre sono stati svelati i nuovi Pokémon dei raid teracristal in arrivo.