Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato il primo raid Teracristal di ottobre 2023

Mentre i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto sono impegnati ad acciuffare tutti i Pokémon introdotti con l'area di Nordivia dell'espansione La Maschera Turchese continuano anche gli eventi Raid Teracristal del gioco, con il primo evento di ottobre 2023 che avrà come protagonista Decidueye nella sua variante di Hisui.

Il Raid Teracristal si svolgerà dal 6 all'8 ottobre 2023. Se non riuscirete a prendervi parte potrete rifarvi successivamente, per la precisione dal 13 al 15 ottobre, quando l'evento verrà riproposto una seconda volta.

Il Decidueye di Hisui apparirà nei raid di livello 7 con il teratipo Erba e garantirà un Emblema della Forza Assoluta ai giocatori che riusciranno a sconfiggerlo. Potrete catturare un solo esemplare del Pokémon per gioco, ma nulla vi vieta di ripetere il combattimento successivamente per dare una mano agli altri giocatori online e per mettere le mano sui materiali e risorse elargite in caso di vittoria.