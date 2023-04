Pokémon Scarlatto e Violetto: svelato il raid Teracristal con Typhlosion

Game Freak ha annunciato un nuovo evento raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto. Questa volta i giocatori potranno affrontare e catturare un Typhlosion speciale, la forma evolutiva finale di Cyndaquil, lo starter di tipo fuoco di seconda generazione.

L'evento si svolgerà tra il 14 al 16 aprile. Nel caso non riusciate a partecipare o catturare il Pokémon potrete riprovarci successivamente tra il 21 e il 23 aprile 2023.

Typhlosion apparirà all'interno dei Raid Teracristal da 7 stelle, avrà il teratipo Spettro e l'Emblema della Forza Assoluta. Considerando che il Pokémon e le sue forme evolutive precedenti non appaiono allo stato selvatico nella regione di Paldea si tratta di un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Potrete catturare un solo esemplare di Typhlosion in queste evento raid Teracristal per file di salvataggio. Una volta aggiunto alla vostra collezione potrete comunque continuare ad affrontare i raid a sette stelle per aiutare gli altri giocatori e mettere le mani sulle ricompense elargite per il completamento.

Per partecipare a questi eventi a periodo limitato di Pokémon Scarlatto e Violetto, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare le ultime News dal Poképortale, dal menu di pausa. Tenete presente inoltre che per giocare assieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online.