Svelato il primo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto di settembre: c'è uno starter da Sole e Luna

Continuano i Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, con il primo evento di settembre che avrà come protagonista un esemplare speciale di Incineroar, la forma evolutiva finale di Litten, il Pokémon iniziale dei giochi Sole e Luna.

Il Raid Teracristal in questione sarà disponibile tra il 6 e l'8 settembre e nuovamente una settimana dopo tra il 13 e il 15 settembre. Come da prassi, il Pokémon apparirà nei raid di livello 7 e avrà l'Emblema della Forza Assoluta. La peculiarità di questo Incineroar è il teratipo fisso di tipo Buio. Sarà possibile catturare un solo esemplare per file di gioco, ma potrete continuare ad affrontarlo in battaglia per fare incetta delle ricompense ottenibili in caso di vittoria.