Il progetto cancellato da NCsoft potrebbe non essere l'MMO di Horizon

Forse c'è ancora speranza per il vociferato MMO basato sulla serie Horizon di Guerrilla Games e PlayStation in sviluppo presso gli studi di NCsoft, al contrario di quanto suggerito ieri da un report che ne suggeriva la cancellazione.

Come riportato anche sulle nostre pagine, un articolo pubblicato da MTN parlava della cancellazione di un gioco in sviluppo all'interno del publisher sudcoreano NCsoft conosciuto come "Project H", a causa della ristrutturazione internava avviata dalla compagnia per ritornare in carreggiata dopo diversi trimestri neri dal punto di vista finanziario. Successivamente alla diffusizione della notizia l'autore dell'articolo, Jeong-geun, è intervenuto sul forum Ruliweb per precisare che questo progetto è stato effettivamente cancellato, ma che non sarebbe collegato al sopracitato MMO di Horizon.