Red Dead Redemption 2: l'ultimo aggiornamento di Windows 11 manda in crash il gioco

L'aggiornamento di Windows 11 del 28 marzo, il KB5023774, ha causato non pochi problemi ai giocatori di Red Dead Redemption 2, che non riescono più ad avviare il gioco. Subito dopo l'installazione dell'ultima patch del sistema operativo, lanciato dal Rockstar Games Launcher il gioco va in crash, rifiutandosi di partire.

Fortunatamente Microsoft ha già una soluzione, quantomeno provvisoria. L'aggiornamento KB5023774 fa parte di una versione precedente rispetto all'ultima di Windows 11, la 21H2. Per risolvere, basta forzare l'aggiornamento all'ultima versione, come spiegato dalla casa di Redmond stessa.

Per farlo, aprite Windows Update, quindi cliccate su Verifica disponibilità aggiornamenti. Se il vostro sistema è pronto, vi sarà data la possibilità di scaricare e installare Windows 11 22H2, cioè l'aggiornamento KB5023778.

Nonostante ciò il problema potrebbe persistere. Nel caso, non vi resta che attendere che Microsoft e Rockstar Games facciano ulteriori passi per sistemare la situazione.