Resident Evil 4, remake bombardato di recensioni negative su Metacritic

Il remake di Resident Evil 4 sta subendo un bombardamento di recensioni negative su Metacritic. Nessuna delle versioni del gioco è esclusa: PC, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

I motivi? Pare che molti non siano soddisfatti del remake e che considerino migliore l'originale. Secondo molte delle recensioni negative, che hanno dato 0 e 1 al gioco, Capcom ha fatto dei cambiamenti che non erano necessari, come l'usura del coltello o i nuovi costumi di alcuni personaggi.

Tutte le versioni di Resident Evil 4 stanno ricevendo un bombardamento di recensioni negative

C'è da dire che la situazione è abbastanza strana. Intanto va segnalato un certo equilibrio nel numero di recensioni negative per ogni piattaforma (poco più di 300 ciascuna), tanto da far pensare a un gruppo organizzato o a qualcuno che ha voluto abbassare la media utenti del gioco usando dei bot.

Inoltre, se le recensioni negative degli utenti fossero sincere, il malcontento si manifesterebbe anche su di una piattaforma come Steam, dove invece Resident Evil 4 può contare sul 97% di recensioni positive delle 23.444 scritte dagli utenti.

Insomma, i conti non tornano proprio, anche se consideriamo le recensioni che si lamentano per i problemi tecnici del gioco, forse un poco più fondate delle altre.

Il risultato è che situazioni del genere finiscono inevitabilmente per minare la credibilità delle medie utenti, che appaiono fin troppo manipolabili, quantomeno su Metacritic. In alcuni casi le reazioni degli utenti sono più che giustificate, come in quello della versione PC di The Last of Us Parte 1, che versa in uno stato pietoso.

