Resident Evil 4: nuove immagini dell'atteso remake per PS5, Xbox Series X|S e PC

Dopo aver rivisto in azione di Resident Evil 4 durante il Capcom Showcase 2022, la compagnia giapponese ha pubblicato una serie di nuove immagini dell'atteso remake per PC e console, che potrete visualizzare nella galleria sottostante.

Le immagini come possiamo vedere immortalano le nuove sequenze viste nel filmato presentato ieri da Capcom, in cui Leon si addentra in una foresta di notte, per poi raggiungere un'abitazione fatiscente dove farà la (spiacevole) conoscenza del primo dei tanti Ganado che dovrà affrontare nella sua missione per trovare Ashley, la figlia del Presidente degli Stati Uniti.

Il remake di Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo per PS5, Xbox Series X|S e PC. Giusto poche ore fa ElAnalistaDeBits ha pubblicato un altro video comparativo che lo confronta con la versione originale, mettendo in luce una serie di migliorie grafiche e differenze piuttosto interessanti.

Rimanendo in tema, ieri Capcom ha pubblicato l'upgrade gratuito di Resident Evil 2, 3 e 7 per PC, PS5 e Xbox Series X, nonché annunciato la data di uscita di Resident Evil Re: Verse e svelato il DLC Shadow of Rose di Resident Evil Village.