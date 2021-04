Roblox: Bloxburg sembra essere stata cancellata, ma è solo un errore

Bloxburg è uno dei più popolari giochi all'interno di Roblox. È una città che fa da base alla modalità "Welcome ti Bloxburg". Da alcuni giorni, però, dei giocatori stanno ricevendo un inquietante messaggio che sostiene che la città è stata cancellata. Fortunatamente, però, è solo un errore.

Bloxburg, infatti, è viva e vegeta e il suo sviluppo continua imperterrito. Nonostante il progetto sia partito diversi anni fa, infatti, il team di sviluppo non è ancora pronto a pubblicare la versione 1.0 di Bloxburg. Nonostante sia in beta e nonostante per entrare siano richiesti 25 Robux, Bloxburg è uno dei giochi più amati di tutta l'esperienza.

Da alcuni giorni alcuni giocatori che provano ad accedere nella città, uno spazio nel quale è possibile comprare a arredare una casa di proprietà, svolgere un lavoro o incontrarsi con gli amici, stanno notando che Bloxburg viene etichettata come [contenuto cancellato]. Fortunatamente, però, si tratta solo di un glitch visivo e tutto partirà come sempre senza nessun problema in particolare. Basta, infatti, cliccare sul gioco per farlo partire normalmente.

Al momento Bloxburg è alla versione 0.9.6. L'ultima patch aggiunge diverse animazioni, come la possibilità di aprire e chiudere le persiane o aggiunge nuove fonti di luce. Lo avete mai provato?

