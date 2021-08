Roblox in grande crescita: aumentano utenti attivi, ricavi e perdite

Roblox ha fatto registrare un enorme incremento sia per quanto riguarda i ricavi ma anche le perdite nei suoi ultimi documenti finanziari, dimostrando come il gioco sia in crescita dal punto di vista generale come dimostra l'aumento di utenti attivi, con aumento anche di spese che probabilmente determinano l'incremento delle perdite.

Nel trimestre conclusosi il 30 giugno, gli introiti sono aumentati del 127% rispetto all'anno precedente, arrivando a 454,1 milioni di dollari, a fronte di notevole perdite nette aumentate a loro volta del 95% fino a 140 milioni di dollari. Il CFO Michael Guthrie ha inoltre riferito che il flusso monetario dalle operazioni ha raggiunto livelli record, probabilmente grazie a micro-transazioni e simili.

Quello che dimostra il successo di Roblox, tuttavia, sono i dati relativi all'utilizzo: durante il trimestre in questione, la quantità media di utenti attivi giornalieri è arrivata a 43,2 milioni, incrementata del 29% rispetto al medesimo periodo del 2020.

Questa crescita dovrebbe essere legata a una maggiore diffusione del gioco al di fuori di USA e Canada, con tali mercati che sono cresciuti del 42%. Anche la quantità di ore di utilizzo è aumentata fino a 9,7 miliardi, dovuto anche questo alla maggiore diffusione del gioco su nuovi mercati e anche a un maggior utilizzo da parte di utenti con più di 13 anni.

Abbiamo visto di recente che Roblox, Genshin Impact e Honor of Kings dominano il mercato su smartphone, e come Roblox in particolare guadagni 3 milioni di dollari al giorno solo negli USA e da iOS.