Il seguito di Final Fantasy 7 Rebirth non vuole ripetere idee note: inserirà qualcosa di nuovo

Il progetto Final Fantasy 7 Remake terminerà con un terzo capitolo che sappiamo essere in sviluppo ma che non ha ancora ottenuto un vero e proprio annuncio. Non sappiamo niente di tale videogioco, ma il director ha dato un piccolo indizio.

Il terzo Final Fantasy 7 Remake avrà qualcosa di "nuovo"

"Ovviamente, in Rebirth c'è un ottimo sistema di combattimento ed è molto divertente combattere i vari mostri in ogni regione, ma volevo che si sentisse una ventata di aria fresca quando si entrava in ogni nuova regione", ha detto Hamaguchi. "Che si sentisse che c'è qualcosa di nuovo ed eccitante da fare quando si entra in una nuova area. Che si possa sperimentare qualcosa di diverso con le meccaniche. È per questo che abbiamo voluto inserire così tanti minigiochi diversi e credo che siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. È semplicemente una boccata d'aria fresca in un mondo aperto".

Hamaguchi ha continuato, accennando a una novità che arriverà con il terzo gioco: "Quindi continueremo con lo stesso equilibrio anche in futuro? Abbiamo raggiunto la perfezione? Penso che se facessimo di nuovo la stessa cosa per il terzo gioco della serie, non sarebbe nuovo o eccitante", ha detto. "Voglio aggiungere un tocco diverso, riorganizzare leggermente le cose per il prossimo gioco e avere uno stile leggermente diverso. Non vogliamo solo ripetere le stesse idee, vogliamo creare esperienze nuove ed emozionanti".

Purtroppo questo è tutto quello che ha detto. Non è strano visto che mancano ancora vari anni all'arrivo del videogioco. Diteci, voi cosa vorreste vedere nel prossimo capitolo? Vi lasciamo infine al nostro speciale intitolato: Final Fantasy 7 Rebirth e oltre: un gioco amatissimo per una Square Enix confusa.