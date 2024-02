Silent Hill 2 remake: i suoni del trailer sono colpa di chi lo ha realizzato, per uno sviluppatore

Uno dei punti più discussi del trailer di presentazione del remake di Silent Hill 2 è il lato sonoro, con molti giocatori che hanno criticato gli effetti delle armi da fuoco, perché mancanti di feedback adeguati quando si spara.

ArkadiusZ Reikowski, uno degli sviluppatori di Blooper Team che si sta occupando della colonna sonora, è intervenuto sull'argomento per spiegare dov'è il problema, rispondendo a un utente su X: "Di base, cose del genere accadono quando tagli le frequenze del sound design per metterci davanti al musica. Non è dipeso da noi. Non preoccuparti, i suoni degli spari in gioco sono davvero potenti."

Insomma, la colpa di tutto sarebbe di chi ha realizzato il trailer, che non ha considerato questo aspetto coprendo il suono degli spari con la musica.