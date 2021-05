S.T.A.L.K.E.R. 2, l'esclusiva Xbox Series X|S durerà poco: versione PS5 già pronta?

S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà disponibile in esclusiva su PC e Xbox Series X|S, ma a quanto pare l'accordo con Microsoft durerà poco, appena tre mesi: al termine di tale periodo, il gioco potrà approdare anche su PS5.

È dunque molto strano che gli sviluppatori abbiano detto di non avere in programma una versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2, perché è chiaro che per massimizzare le entrate il titolo avrà bisogno di una base installata che sia la più ampia possibile.

In quest'ottica immaginiamo dunque che lo studio stia già lavorando per portare il gioco su PlayStation 5: conversioni del genere richiedono diverso tempo, e in assenza di particolari vincoli non sarebbe sensato rimandare il lavoro.

La notizia dell'esclusività limitata ad appena tre mesi arriva da un documento interno di Microsoft emerso nell'ambito della causa legale fra Apple ed Epic Games, in cui è stata coinvolta anche la casa di Redmond.

Nello stesso documento viene peraltro citato il possibile periodo di uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2, fissato all'autunno del 2021 sebbene non venga esclusa la possibilità di un rinvio, considerata la difficile situazione internazionale.