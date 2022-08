S.T.A.L.K.E.R. diventa un supermercato a Kiev: ecco la creazione degli sviluppatori

Gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. - GSC Game World - hanno collaborato con la catena di supermercati ucraini Silpo per realizzare un negozio a tema con il gioco. È collocato in Martovskaya Street presso il complesso residenziale Comfort Town.

L'idea di un'esperienza di shopping ispirata dallo stile di S.T.A.L.K.E.R. era stata ideata la scorsa estate, ma l'apertura è stata ritardata a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il nuovo Silpo utilizza attrezzature evacuate da altri negozi della catena e, secondo il sito, non tutte le decorazioni a tema previste per il negozio sono ancora pronte.

Ulteriori aggiunte, tra cui i mutanti della serie S.T.A.L.K.E.R. che aleggiano sopra gli acquirenti mentre visitano le corsie, sono previste per il dopoguerra.

S.T.A.L.K.E.R. 2, attuale gioco in sviluppo presso GSC Game World, era previsto per il dicembre di quest'anno, ma il team lo ha rimandato per la guerra. Il team ha base a Kiev, ma ora sta lavorando dalla Repubblica Ceca. S.T.A.L.K.E.R. 2 è atteso per un periodo non meglio precisato del 2023.

Speriamo che il team abbia modo di continuare lo sviluppo in tutta sicurezza. Diteci, siete interessati a S.T.A.L.K.E.R. 2? Cosa ne pensate di questa trovata?