Star Wars Jedi: Survivor, Darth Vader è giocabile con tanto di poteri in una mod a pagamento

Anche Star Wars Jedi: Survivor diventa una buona base per mod e rielaborazioni assortite, come testimonia questa complessa modifica effettuata dal modder "JediJosh920" e posta a pagamento attraverso Patreon, che consente di utilizzare Darth Vader come personaggio giocabile con tanto di poteri caratteristici.

Per accede ai contenuti della mod di Darth Vader è dunque necessario passare attraverso il Patreon dell'autore, non si tratta di una mod a libero accesso, ma è comunque interessante vedere il risultato della rielaborazione effettuata, nel video qui sotto.

La modifica introduce il modello di Darth Vader all'interno del gioco, sostituendo quello standard di Cal Kestis.

Darth Vader appare caratterizzato dall'aspetto classico del personaggio e con spada laser rossa, ma quello che risulta particolarmente interessante è l'introduzione anche di un set di mosse personalizzato, basato sui poteri della Forza tipici del personaggio.

Come vediamo nel video, oltre allo stile di combattimento con spada laser, Darth Vader è in grado di lanciare oggetti con la Forza, respingere i nemici, lanciare la spada laser e altro, introducendo dunque tipologie di movimento e attacco tipiche del personaggio e diverse da quelle standard.

In precedenza, avevamo visto anche una mod che aggiunge DLSS 3 e migliora le performance in maniera sostanziale, ma siamo ancora all'inizio della possibile offerta di variazioni sulla versione PC di Star Wars Jedi: Survivor.