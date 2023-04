Star Wars Jedi: Survivor, un video di gameplay fra esplorazione e combattimenti

Star Wars Jedi: Survivor è protagonista di un interessante video di gameplay pubblicato da Game Informer, che in circa diciassette minuti include esplorazione e combattimenti: due elementi centrali per l'esperienza messa a punto da Respawn Entertainment.

Come avrete letto anche nel nostro provato di Star Wars Jedi: Survivor, sono diverse le novità che il team di sviluppo ha introdotto in questo sequel, sia per quanto concerne le abilità di Cal Kestis che gli scenari che ci troveremo a visitare durante la campagna.

All'interno dei livelli sarà possibile procedere con le missioni principali oppure dedicarsi a scoprire i segreti di ogni location e gli eventuali incarichi secondari, che andranno ad arricchire la struttura e ad aumentare la durata totale del gioco, com'è ovvio che sia.

A proposito di incarichi secondari, a quanto pare Star Wars Jedi: Survivor consentirà di costruire un insediamento su uno dei pianeti visitabili, con la possibilità di aggiungere elementi e personale al fine di creare una sorta di hub votato all'intrattenimento e non solo.

Tutto il resto lo scopriremo il 28 aprile, quando Star Wars Jedi: Survivor farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.