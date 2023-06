Starfield consentirà di attaccare anche i civili innocenti, rivela il rating coreano

Starfield ci consentirà di attaccare anche i civili innocenti e non soltanto i nostri veri nemici: a rivelarlo è il rating coreano del titolo Bethesda, che da questo punto di vista riprenderà l'approccio già utilizzato dall'azienda per i suoi precedenti RPG.

Nello specifico, il gioco permetterà agli utenti di "rubare oggetti appartenenti ad altri personaggi e attaccare i civili": uno dei motivi per cui la commissione coreana ha classificato Starfield come "non adatto agli adolescenti". Le altre ragioni? Eccessiva violenza nei combattimenti e un uso smodato di termini volgari.

Al di là di questi avvisi relativi ai contenuti "maturi", l'ente coreano indica anche l'uso di droghe che nel gioco provocano allucinazioni o visione offuscata: una peculiarità di Starfield che era già stata evidenziata dalla board australiana qualche settimana fa, mentre sorprende l'assenza di qualsiasi riferimento sessuale.

Particolarmente ampio, dotato addirittura di mille pianeti visitabili, Starfield si pone senza dubbio come un progetto molto ambizioso e Microsoft sta puntando forte sul suo successo.

Come saprete, potremo assistere a una presentazione completa del gioco durante lo Starfield Direct che verrà trasmesso l'11 giugno, subito dopo l'Xbox Games Showcase.