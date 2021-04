Starfield presentato all'E3 2021, secondo un altro piccolo indizio

Starfield potrebbe essere presentato all'E3 2021 in maniera più completa ed esaustiva, a questo punterebbe un altro indizio che però al momento resta molto flebile.

Sulla presenza del nuovo gioco Bethesda all'E3 2021 ha puntato anche Jeff Grubb nei giorni scorsi, mentre secondo molti Starfield potrebbe addirittura uscire nel corso del 2021, dopo qualche mese dalla sua presentazione vera e propria. Sebbene del titolo non si sia visto praticamente nulla, Bethesda non è nuova a lanci sorprendentemente vicini alle prime presentazioni, come successo anche con Fallout 4.

Attenzione che in questo caso siamo veramente nell'ambito delle speculazioni più ardite, ma i fatti da cui partono sembrano piuttosto convincenti: il tutto è stato rilevato dallo youtuber Skullzi TV, il quale dedica gran parte dei video sul suo canale proprio a notizie e voci di corridoio su Bethesda, dunque si può considerare uno specialista in questo particolare segmento di news.

Il personaggio in questione ha rintracciato un messaggio scritto da Heather Cerlan in occasione della sua uscita da Bethesda Game Studios. Si tratta di una Envirnoment Artist, ovvero un'illustratrice e designer specializzata nella progettazione di ambientazioni, che ha lavorato a Starfield e ha lasciato di recente Bethesda per seguire altri lavori.

Nel messaggio di saluto, che a dire il vero non siamo riusciti a rintracciare online ma che sembra autentico, ringrazia i suoi colleghi di Bethesda dopo aver "lavorato a Starfield per gli ultimi 3 anni", sostenendo anche che "stanno facendo cose ambiziose e auguro loro tutto il successo dell'universo".

In risposta al messaggio è intervenuto Christopher Ondrus, senior producer di Bethesda, il quale ha riferito "Buona fortuna! Spero di vederti all'E3!" Questo potrebbe essere l'indizio che punta a Starfield presente all'E3 2021, anche se è chiaro come sia decisamente vago e flebile. D'altra parte, considerando che l'E3 2021 non sarà in presenza, anche la risposta di Ondrus è piuttosto strana, ma potrebbe essere un modo per rimandare a un evento che riguarda entrambi, dunque ci potrebbe essere effettivamente qualcosa previsto per l'E3 2021, che ricordiamo si terrà dal 12 al 15 giugno 2021 in digitale.