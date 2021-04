Cyberpunk 2077 su PS5: il gioco tornerà disponibile su PS Store con l'uscita su next gen?

Cyberpunk 2077 non è ancora disponibile su PS Store, ma potrebbe tornare con il lancio della versione PS5

Cyberpunk 2077 manca ancora dal PlayStation Store per volere di Sony, che ha rimosso il titolo a causa dei numerosi problemi riscontrati e la valanga di richieste di rimborso arrivati dopo il lancio su PS4 e secondo alcuni analisti tornerà disponibile sullo store solo con l'uscita della versione PS5, ovvero il sostanzioso upgrade next gen in sviluppo presso CD Projekt RED.

Non si tratta di affermazioni ufficiali da parte del team, sia chiaro, ma solo di previsioni da parte di analisti sulla testata finanziaria polacca PAP Biznes, che ha dedicato ampio spazio ai recenti risultati di CD Projekt RED nel 2020, che hanno portato a incassi record per la compagnia. Tuttavia, secondo gli analisti in questione questi risultati sono stati comunque al di sotto delle aspettative previste però dagli analisti stessi, non tanto da CD Projekt RED, dunque siamo in un ambito piuttosto arbitrario.

Secondo l'articolo in questione, i risultati finanziari riferiti nelle ore scorse parlano di 13 milioni di copie vendite, inclusi i rimborsi, mentre le previsioni fatte dagli analisti in precedenza andavano da 13,8 a 16 milioni di copie con un valore medio di 14,7 milioni. Dunque i risultati ufficiali sarebbero più bassi, anche se di poco.

Al di là di questo, un'altra informazione interessante che emerge dall'articolo della testata finanziaria riguarda il ritorno del gioco a disposizione su PlayStation Store: questo elemento è considerato di fondamentale importanza per dare una sostanziale spinta alle vendite, ma non sappiamo ancora quando Cyberpunk 2077 tornerà disponibile su PS Store.

CD Projekt RED aveva riferito in precedenza di stare avvicinandosi progressivamente al ritorno del gioco sullo store Sony, ma è quest'ultima a decidere sulla questione, dunque non ci sono ancora informazioni ufficiali da dare. In molti pensavano che il gioco sarebbe tornato con l'uscita della patch 1.2 ma così non è stato: secondo gli analisti della rivista polacca, il ritorno di Cyberpunk 2077 su PS Store potrebbe allora coincidere con l'uscita della versione PS5, ovvero il sostanzioso upgrade next gen che non ha ancora una data (per il momento sappiamo solo che è previsto entro il 2021, come l'upgrade di The Witcher 3) ma che potrebbe avvenire tra maggio e giugno, in attesa di ulteriori informazioni.