Starfield senza DLSS su PC? Partono gli appelli dopo l'annuncio dell'esclusiva AMD

Starfield arriverà su PC senza DLSS? Dopo l'annuncio dell'esclusiva AMD, che potrebbe di fatto escludere dalle opzioni del gioco il supporto alla tecnologia NVIDIA (nonché allo XeSS di Intel), sono partiti sui social gli appelli a Bethesda perché eviti una situazione simile.

I motivi di questa agitazione sono chiari: sulla carta il DLSS, in particolare nella sua ultima versione per le schede video RTX 4000, vanta prestazioni sostanzialmente superiori rispetto alla FSR di AMD, specie in termini di qualità e dettaglio dell'upscaling.

La frame generation del DLSS 3 potrebbe inoltre ovviare alle probabili mancanze del gioco sul piano dell'ottimizzazione, mantenendo alta la fluidità anche nelle sequenze più impegnative e consegnandoci dunque un frame rate stabile, auspicabilmente doppio rispetto ai 30 fps della versione Xbox Series X|S.

Come vedete qui sopra, John Linneman di Digital Foundry ha affrontato la questione in un post dal punto di vista della completezza delle opzioni, perché evidentemente un gioco per PC così importante che arrivi sul mercato privo del supporto a DLSS e XeSS risulterebbe monco.

Il che è proprio ciò che è accaduto con alcune produzioni in partnership con AMD, come il recente Star Wars Jedi: Survivor, a cui è stato aggiunto il DLSS 3 con una mod per superare i limiti dell'edizione ufficiale.