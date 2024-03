Stellar Blade: la colonna sonora avrà circa 100 brani, in parte realizzati dal compositore di NieR

La data di uscita di Stellar Blade si avvicina sempre di più e di conseguenza stanno arrivando anche nuove informazioni sul gioco. Una di queste è che la colonna sonora del gioco vanterà circa 100 brani, di cui il 40% è stata realizzato da Monaca, lo studio di Keiichi Okabe, il compositore della serie NieR.

L'intervista in questione non è recentissima, ma si tratta di un dettaglio passato in sordina che sicuramente valeva la pena menzionare, visto quanti apprezzano la colonna sonora della serie ideata da Yoko Taro.

In particolare, il game director Hyung-Tae Kim ha spiegato che il team di sviluppo ritiene la colonna sonora un elemento molto importante di Stellar Blade e che si tratta dunque di un aspetto su cui si è lavorato molto. Inoltre, ha aggiunto che la maggior parte delle tracce avrà dei cori.

"La musica è un elemento importante del gioco, che rappresenta davvero la visione del mondo di Stellar Blade. Abbiamo circa 100 brani nella colonna sonora e la maggior parte di essi contiene un coro o una voce umana", ha detto Kim.

"Circa il 60% dei brani è stato creato internamente, mentre il restante 40% è stato realizzato da uno studio sonoro chiamato Monaca, guidato dal compositore Keiichi Okabe. Okabe-san è stato il compositore di NieR."