Street Fighter 6: requisiti di sistema e benchmark ufficiale pubblicati da Capcom

In attesa del lancio ormai prossimo, Capcom ha pubblicato anche lo strumento ufficiale di benchmark per Street Fighter 6, in grado di consentire un'autovalutazione approssimativa sulle performance che il gioco dovrebbe avere sulla propria configurazione di PC, elencando anche i requisiti di sistema.

Si tratta di un sistema molto comodo per farsi un'idea di come Street Fighter 6 potrebbe funzionare sul proprio PC in base alle varie configurazioni. Trovate tutto a questo indirizzo sul sito ufficiale di Street Fighter 6: si tratta di una piccola applicazione da scaricare e far girare sul proprio PC, che analizza la configurazione e restituisce un punteggio su base 100 per valutare come il gioco dovrebbe funzionare.

Ovviamente non si tratta di uno strumento di alta precisione, ma può comunque dare una buona idea di come Street Fighter 6 dovrebbe comportarsi, quantomeno in base ai dati principali come CPU, GPU, memoria e altro. A questo proposito, i requisiti di sistema sono i seguenti:

Requisiti minimi

OS: Windows 10 versione (64 bit necessari)

CPU: Intel Core i5-7500/AMD Ryzen 3 1200

Memoria: RAM da 8 GB

VRAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX1060/AMD Radeon RX 580

DirectX: Versione 12

Archivio: 25 GB

Requisiti raccomandati:

OS: Windows 10 versione (64 bit necessari)

CPU: Intel Core i7 8700/AMD Ryzen 5 3600

Memoria : RAM da 8 GB

VRAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX2070/AMD Radeon RX 5700XT

DirectX: Versione 12

Archivio: 25 GB

Per quanto riguarda il benchmark, questo restituisce una valutazione da 0 a 100, con "0-30" che di fatto significa che il gioco non può funzionare, mentre le altre valutazioni a salire presentano performance sempre migliori. Tra 91 e 100, il gioco funziona senza forzature e dovrebbe garantire i 60 fps in ogni condizione.

Nel frattempo, abbiamo visto il trailer di lancio del picchiaduro Capcom con il rapper Lil Wayne.