Super Smash Bros., il bizzarro prototipo mostrato da Masahiro Sakurai su YouTube

Masahiro Sakurai continua la sua interessante iniziativa su YouTube, riscuotendo peraltro un grande successo, visto che le sue "lezioni di game design" sono sempre molto seguite, ma in questo caso ha tirato fuori un documento particolarmente raro con un prototipo bizzarro di Super Smash Bros.

Si tratta di una puntata del suo canale YouTube "Masahiro Sakurai on Creating Games" interamente dedicata alla storia dello sviluppo di Super Smash Bros., dunque una cosa decisamente interessante: al di là dei consigli e delle indicazioni sul game design, in questo caso ci troviamo di fronte a una sorta di retrospettiva sulla creazione del celebre gioco. Il documento mostrato riguarda una fase di lavorazione concettuale sul gioco all'epoca di Nintendo 64 e mostra qualcosa di decisamente diverso rispetto a quello che è poi diventato il celebre Super Smash Bros.

Nel 1996, dopo Kirby Super Star, Sakurai si mise a studiare un po' di grafica in 3D utilizzando le workstation Silicon Graphics e da quel periodo emersero due progetti possibili per Sakurai: un gioco di combattimento da 4 giocatori "senza barre di energia" e un gioco di esplorazione e stealth su un robot radiocomandato.

Allo sviluppo dei due progetti c'era, peraltro, il compianto Satoru Iwata, diventato poi presidente di Nintendo, che insieme a Sakurai sviluppo dei prototipi per entrambi i progetti. Nel video riportato qui sopra è possibile vedere, forse per la prima volta in via ufficiale, il primo prototipo di Super Smash Bros., che ovviamente appare molto diverso rispetto a come sarebbe stato poi il gioco, ma comunque dotato di un certo carisma.