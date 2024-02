Sword Art Online: il cosplay di Asuna da koninichi incanta nei panni di Titania

Tra light novel, manga, anime, film e videogiochi, l'universo di Sword Art Online è uno dei più celebri e apprezzati non solo in madrepatria ma anche in occidente. L'opera di Reki Kawahara ha un forte ascendente anche sui cosplayer, che vediamo spesso interpretare i protagonisti e in particolare Asuna Yuuki, come nel cosplay firmato da koninichi che vi proponiamo oggi.

Asuna Yuuki è la protagonista femminile di Sword Art Online. Compare in quasi tutti i principali archi narrativi, variando il suo avatar virtuale in base al gioco online in cui i protagonisti si ritrovano ad avventurarsi, volontariamente o meno.