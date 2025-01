Il team di Monster Hunter Wilds vuole abbassare i requisiti PC per le GPU

In precedenza il team di Capcom aveva dichiarato che avrebbe lavorato duramente su questo aspetto e per quanto non vedremo i frutti dei loro sforzi nella prossima beta di febbraio (che sarà fondamentalmente identica alla precedente) gli sviluppatori si sono affacciati sui social per mostrare i progressi fatti con la versione PS5 di Wilds, promettendo che anche su PC vedremo dei miglioramenti lato performance , a tal punto che il team che ha ribadito che sta valutando di abbassare i requisiti consigliati per la GPU .

Requisiti PC rivisti e forse anche un benchmark

Nel post pubblicato dal profilo X tedesco di Monster Hunter Wilds che trovate qui sotto viene mostrata una clip della versione PS5 in modalità Performance di una build più recente, a dimostrazione dei passi in avanti fatti in termini di framerate. Per i giocatori PC è particolarmente interessante il messaggio incluso, che recita (tradotto dal tedesco): "Giocatori PC: le prestazioni verranno migliorate in modo simile e stiamo valutando se possiamo ridurre i requisiti GPU consigliati."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Proprio i requisiti della versione PC di Monster Hunter Wilds erano stati criticati al momento dell'annuncio, in quanto piuttosto elevati e legati tra l'altro all'utilizzo di upscaling e frame generation. In particolare, per i minimi viene richiesta una RTX 2070 Super/RTX 4060/RX 6700XT per raggiungere i 60 fps a 1080p, il tutto con il preset minimo e frame generation attivo.

Il messaggio qui sopra conferma e ribadisce alcuni degli interventi fatti dal producer Ryozo Tsujimoto durante una livestream ufficiale di Capcom andata in onda il mese scorso. Per l'occasione aveva per l'appunto promesso dei passi in avanti per la versione PC e suggerito l'arrivo di un benchmark (altro dettaglio ribadito sempre dal post qui sopra). Il fatto che tali obiettivi siano stati rinconfermati anche ora che manca così poco al lancio fa sicuramente ben sperare, ma chiaramente dovremo attendere di mettere le mani su una versione definitiva del gioco per valutare in modo concreto i progressi fatti. A tal proposito, vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile su PC e console dal 28 febbraio.