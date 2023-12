Tekken 8: Dragunov si aggiunge al roster, protagonista del nuovo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Tekken 8, in questo caso dedicato a Dragunov, che va ad ampliare il roster di combattenti del nuovo capitolo con un ritorno dai titoli precedenti della serie.

Vediamo dunque il trailer gameplay di Dragunov, che mostra il combattente in azione all'interno del nuovo capitolo nella serie di picchiaduro da Bandai Namco. Il personaggio in questione era già comparso in vari capitoli precedenti come Tekken 6, Tekken 7 e alcuni spin-off vari, ripresentandosi in questo caso in ottima forma e caratterizzato dal suo stile tipico.

Dragunov è un combattente appartenente a un'unità d'élite degli Spetsnaz, comparso per la prima volta in Tekken 5: Dark Resurrection.

Soprannominato "L'angelo bianco della morte", è stato inviato all'interno del Torneo King of the Iron Fist specificamente per catturare Devil Jin.