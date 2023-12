Baldur's Gate 3 è il Gioco dell'Anno 2023 anche per GameSpot

Ci troviamo ormai ad avere a che fare con centinaia di titoli "game of the year", tanto da aver fatto perdere alquanto il senso della definizione stessa, ma quest'anno potremmo assistere a una lotta serrata tra pochi giochi in grado di conquistare il titolo nella maggior parte dei casi e Baldur's Gate 3 è uno dei principali indiziati.

Si tratta di uno dei tanti riconoscimenti che l'RPG di Larian Studios ha raccolto già quest'anno, con molti altri che arriveranno in seguito, considerando che il periodo in cui si concentrano gli award vari è tra la fine dell'anno e l'inizio del nuovo.

Baldur's Gate 3 porta a casa un altro titolo di Gioco dell'Anno 2023 , in questo caso per la redazione di GameSpot , e trattandosi di uno dei siti storici più famosi del settore è una scelta che vale la pena riportare, anche se la quantità di "GOTY" ormai è talmente ampia da rendere poco sensata la conta.

Sarà uno di tanti premi per Baldur's Gate 3?

Astarion, uno dei personaggi più popolari di Baldur's Gate 3

Risulta anche tra i finalisti ai The Game Awards 2023 in numerose categorie, e possiamo stare piuttosto certi che molte di queste se le porterà a casa, compreso forse anche il titolo di Game of the Year, appunto. Al momento, il medesimo premio lo conquista sulle pagine di GameSpot, e non è poco.

Le motivazioni espresse dal sito sono quelle che si trovano più comunemente, quando si menzionano i preci di Baldur's Gate 3, ovvero la sua notevole capacità di tradurre in videogioco la varietà delle situazioni tipica dell'RPG classico, la fantasia negli approcci al gioco e in generale la possibilità di "giocare di ruolo" in maniera effettiva, cosa non comune per un videogioco.

A questo punto vediamo cosa succederà anche ai The Game Awards 2023, che ricordiamo ci saranno domani notte dalle 1:30 del mattino e li seguiremo in diretta, oltre ad attendere anche gli awards che verranno assegnati da Multiplayer.it. Ricordiamo che il gioco ha ottenuto di recente la patch 5 e che Larian ha svelato diverse statistiche dei giocatori.