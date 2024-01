Tekken 8: Lee Chaolan si presenta con un nuovo gameplay trailer

Tekken 8 continua a presentare i personaggi del roster uno per volta: in questo caso è il turno di Lee Chaolan, che si presenta con un gameplay trailer inserito nel lungo filone di video dedicati ai vari combattenti del nuovo capitolo della serie Bandai Namco.

Lee mantiene intatte le sue caratteristiche classiche anche in questo nuovo capitolo: è un combattente caratterizzato da una notevole eleganza nei movimenti e una certa sfacciataggine, che lo rendono piuttosto popolare tra i fan della serie.

Adottato e allenato da Heiachi, Lee è stato cresciuto per essere, essenzialmente, un rivale di Kazuya, e per questo è addestrato per essere un combattente eccezionale.