Call of Duty Modern Warfare 3: la nuova mappa Rio in trailer e dettagli, arriva oggi

La Season 1 Reloaded di Call of Duty: Modern Warfare 3 è disponibile da oggi e porta con sé anche la nuova mappa Rio , un'area di gioco multiplayer specificamente studiata per gli scontri a squadre 6v6 di medie dimensioni.

Due diversi ambienti

Lo schema della mappa Rio

Rio è divisa essenzialmente tra due ambienti principali, dunque: il centro commerciale al coperto e le strade che lo circondano all'aperto, con entrambe le aree offrono i propri rischi e vantaggi.

Gli operatori dovranno dunque imparare a muoversi bene in entrambe le aree, imparando a conoscerne le varie caratteristiche e i segreti, sia utilizzando un singolo Loadout versatile che passando da una classe all'altra per adattarsi al meglio alle esigenze della partita.

Potete trovare maggiori informazioni sulla mappa in questione a questo indirizzo, sul blog ufficiale di Call of Duty, dove è possibile vedere anche uno schema dell'area vista dall'alto, in modo da avere una visione più precisa della dislocazione degli spazi, come potete vedere anche qui sopra.

Il mese scorso abbiamo visto la collaborazione con Dune Parte 2, mentre il gioco Activision è risultato il più venduto a novembre sia in Europa che in USA.