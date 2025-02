Tekken 8 spegne la prima candelina con un trailer celebrativo

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tekken 8 per festeggiare il primo compleanno del gioco e ringraziare tutti quelli che lo hanno acquistato e giocato con passione. Il filmato in sé è una cavalcata nei fatti salienti occorso nel corso dell'anno precedente, in particolare legati ai tornei esport, con anche un recap della serie, che non fa mai male, considerando che è il 30° anniersario.

Il trailer

Per chi non lo conoscesse, Tekken 8 è un picchiaduro a incontri. Come intuibile dal titolo, si tratta dell'ottavo capitolo della serie Tekken. È stato pubblicato il 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.

Recentemente abbiamo appreso che sarà uno dei giochi dell'EVO 2025. Tra i personaggi più recenti aggiunti al gioco, spicca Clive Rosfield, proveniente da Final Fantasy XVI.

I giocatori sono in attesa di conoscere quali lottatori saranno lanciati con i prossimi aggiornamenti, che immancabilmente arriveranno. Rispetto ai capitoli precedenti, Tekken 8 vanta una revisione completa dell'aspetto dei personaggi, con modelli più elaborati e dettagliati, rifatti completamente da zero e grafica potenziata che spinge i limiti dell'hardware di nuova generazione e aggiunge peso e atmosfera ai combattimenti. Insomma, se siete appassionati di picchiaduro fateci un pensierino, magari in occasione delle prossime offerte, che immancabilmente arriveranno.